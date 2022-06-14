В ДНР запросили у России дополнительные союзнические силы

Пушилин заявил о привлечении дополнительных союзнических сил ДНР и России

Донецкая Народная Республика (ДНР) запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за растущего числа обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Дополнительная помощь

Пушилин запросил у России дополнительные силы, отметив, что необходимо использовать возможности всех союзников.

Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации Денис Пушилин глава ДНР

Он добавил, что власти ДНР принимают «исчерпывающие меры», чтобы обеспечить безопасность граждан в кратчайшие сроки.

Запрещенные методы Киева

По словам главы ДНР, Киев перешел все грани, использовав «запрещенные методы ведения войны». Он предположил, что ВСУ обладают «достаточным количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по нашим населенным пунктам».

Противник в буквальном смысле слова перешёл все грани. Используются запрещённые методы ведения войны. Обстреливаются спальные районы и центральные района города Донецка. Также под огнём сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР Денис Пушилин глава ДНР

С учетом этих обстоятельств Пушилин поручил перевести неосновной состав сотрудников на дистанционный режим. Он отметил, что руководителям министерств и ведомств рекомендовали «задействовать на рабочих местах минимальное количество людей».

Обстрелы Донецка

13 июня Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего пострадали 33 человека и погибли пятеро. Удары нанесли пятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град» по Куйбышевскому району и четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра по Кировскому району. Советника главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что снаряды попали в людный рынок в центре города.

Вечером 13 июня снаряд ВСУ попал в родильный дом в Донецке. Находившихся в здании женщин эвакуировали в подвал, благодаря действиям медработников жертв нет.

6 июня Пушилин обвинил ВСУ в использовании американского оружия для обстрелов Донецка, в частности, гаубиц М777. 13 июня российские военные поразили боевую технику США и Евросоюза в ДНР, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Спецоперация России

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что защита республик — главная цель спецоперации.

В целом защита республик — это главная цель специальной военной операции Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

25 мая Пушилин заявил об ускорении спецоперации на Украине. Об этом он сообщил после сдачи в плен полка «Азов» и полного освобождения территории завода «Азовсталь». «Мы видим участившиеся ситуации, когда противник или просто отступает, или просто сдается в плен», — подчеркнул глава республики.