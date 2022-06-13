В ДНР заявили об использовании Киевом запрещенных методов

Глава ДНР Пушилин заявил, что Киев использует запрещенные методы ведения войны

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев использует запрещенные методы ведения войны. Его слова приводит РИА Новости.

«Противник в буквальном смысле слова перешел все грани. Используются запрещенные методы ведения войны. Обстреливаются спальные районы и центральные районы города Донецка», — сказал он, добавив, что также под огнем находятся другие города и населенные пункты ДНР.

Пушилин добавил, что у Киева еще остается достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по населенным пунктам ДНР.

В связи с этим глава региона призвал перевести работников на дистанционный график работы. Так, руководителям министерств и ведомств рекомендовано и отданы поручения задействовать на рабочих местах минимальное количество людей. «Неосновной рабочий персонал необходимо перевести на дистанционную работу», — заключил он.

Ранее Пушилин сообщил, что власти ДНР запросили у России «дополнительные союзнические силы». Он объяснил, что ДНР требуется дополнительная помощь России из-за участившихся обстрелов Донецка.

13 июня Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего погибли пять человек. Удары нанесли пятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град» по Куйбышевскому району и четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра по Кировскому району.