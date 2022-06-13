В ДНР заявили об использовании Киевом запрещенных методов
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев использует запрещенные методы ведения войны. Его слова приводит РИА Новости.
«Противник в буквальном смысле слова перешел все грани. Используются запрещенные методы ведения войны. Обстреливаются спальные районы и центральные районы города Донецка», — сказал он, добавив, что также под огнем находятся другие города и населенные пункты ДНР.
Пушилин добавил, что у Киева еще остается достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по населенным пунктам ДНР.
В связи с этим глава региона призвал перевести работников на дистанционный график работы. Так, руководителям министерств и ведомств рекомендовано и отданы поручения задействовать на рабочих местах минимальное количество людей. «Неосновной рабочий персонал необходимо перевести на дистанционную работу», — заключил он.
Ранее Пушилин сообщил, что власти ДНР запросили у России «дополнительные союзнические силы». Он объяснил, что ДНР требуется дополнительная помощь России из-за участившихся обстрелов Донецка.
13 июня Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего погибли пять человек. Удары нанесли пятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град» по Куйбышевскому району и четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра по Кировскому району.