Число погибших при обстреле в Донецке увеличилось до пяти человек

Число погибших в результате обстрела ВСУ Донецка мирных жителей увеличилось до пяти

Число погибших при обстреле в Донецке увеличилось до пяти человек, поступила информация об еще одном мирном жителе, об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Жертвой нанесенного удара по улице Экономической в Киевском районе города стал мужчина 1990 года рождения. В Буденовском районе погибли мужчина 1979 года рождения, женщина 1972 года рождения и ребенок 2011 года рождения.

Пострадали 33 человека, они получили ранения различной степени тяжести. Также был поврежден 61 дом и 22 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе шесть учреждений здравоохранения.

О том, что центр Донецка подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ, стало известно ранее в понедельник, 13 июня. Удары нанесли пятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град» по Куйбышевскому району и четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра по Кировскому району. По словам советника главы правительства ДНР Яна Гагина, снаряды попали в людный рынок в центре города.

