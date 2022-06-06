Пушилин обвинил ВСУ в использовании американского оружия для обстрелов Донецка

Глава ДНР Пушилин заявил, что Киев использует американское оружие для обстрелов Донецка

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании американского оружия для обстрелов Донецка, от которых страдают мирные жители. Его цитирует РИА Новости.

«Американское вооружение, в частности, М777 (гаубицы — прим. «Ленты.ру») уже используется (украинскими военными)», — заявил Пушилин.

Этот вид вооружения, отметил он, используется Киевом для обстрелов спальных районов Донецка, где нет никаких военных объектов.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о массированном обстреле Донецка со стороны украинской армии. Речь идет о 40 ракетах РСЗО «Град», выпущенных в сторону города.

5 июня стало известно об обстреле Киевского района Донецка. По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.