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Пушилин обвинил ВСУ в использовании американского оружия для обстрелов Донецка

Глава ДНР Пушилин заявил, что Киев использует американское оружие для обстрелов Донецка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании американского оружия для обстрелов Донецка, от которых страдают мирные жители. Его цитирует РИА Новости.

«Американское вооружение, в частности, М777 (гаубицы — прим. «Ленты.ру») уже используется (украинскими военными)», — заявил Пушилин.

Этот вид вооружения, отметил он, используется Киевом для обстрелов спальных районов Донецка, где нет никаких военных объектов.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о массированном обстреле Донецка со стороны украинской армии. Речь идет о 40 ракетах РСЗО «Град», выпущенных в сторону города.

5 июня стало известно об обстреле Киевского района Донецка. По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

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Алевтина Запольская
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