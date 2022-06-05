Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские военные выпустили по Пантелеймоновке в ДНР семь снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

Украинские войска открыли огонь в 05:40 по направлению Новгородское — Пантелеймоновка. Было выпущено семь снарядов.

В ночь с субботы на воскресенье, с 4 на 5 июня, украинские военные обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметров.

В субботу стало известно о гибели пяти человек при обстреле ДНР. Пострадали 20 местных жителей. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал наказать виновных за обстрел Донецка.