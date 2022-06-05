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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка шесть 122-миллиметровых снарядов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские войска в воскресенье, 5 июня, обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметров, рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишет РИА Новости.

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по направлению: 03:30 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметров», — говорится в сообщении.

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В субботу, 4 июня, в результате обстрелов со стороны Украины в Донецкой народной республике (ДНР) пять человек погибли, 20 были ранены.

Кроме того, во время обстрела Донецка со стороны армии Украины из БМ-21 «Град» получили повреждения две школы и крытый рынок. Всего было выпущено 15 ракет из «Градов».

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Марина Совина
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