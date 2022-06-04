Пять человек погибли в ДНР при обстреле ВСУ

Пять человек погибли, 20 ранены в ДНР при обстреле со стороны ВСУ

Пять человек погибли, 20 ранены в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает ТАСС.

«В течение 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов», — говорится в сообщении СЦКК.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины из БМ-21 «Град» получили повреждения две школы и крытый рынок. Всего было выпущено 15 ракет из «Градов».

Вечером 4 июня серия взрывов прогремела в центре Донецка. Украинские войска в 21:05 обстреляли Ворошиловский район города, выпустив 40 ракет из БМ-21 «Град».