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Госдума призвала наказать виновных за обстрел Донецка

Глава комитета Госдумы Слуцкий заявил, что ВСУ обстреливают Донецк из мести к жителям ДНР
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Все военные преступники, в том участвовавшие в обстреле Донецка в субботу, 4 июня, должны быть привлечены к ответственности и наказаны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

По его словам, произошедшее доказывает необходимость специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. «Всех военных преступников необходимо привлечь к ответственности, в том числе и за сегодняшний обстрел Донецка», — призвал депутат.

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Он добавил, что украинские военные даже «при отступлении продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Донбасса». Они ставят под угрозу жизни мирного населения, уточнил политик. «Очень похоже на месть жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) за их решение выйти из состава Украины и самим определять свою судьбу», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 20 человек пострадали. По ДНР было выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град».

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Марина Совина
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