В ДНР сообщили о массированном обстреле Донецка со стороны ВСУ

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 40 ракетах, выпущенных ВСУ в сторону Донецка

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о массированном обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению города Донецк: выпущено 40 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"», — говорится в сообщении.

5 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле Киевского районе Донецка. Украинские войска выпустили в сторону города шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении артилерией двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Также в результате ударов были поражены 10 танков, 17 спецавтомобилей и столько же орудий полевой артиллерии и минометов.