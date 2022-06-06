Минобороны заявило об уничтожении двух «Градов» ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении артиллерией двух установок РСЗО «Град» на Украине

Российская артиллерия уничтожила две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в понедельник, 6 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате ударов также были поражены 10 танков, 17 спецавтомобилей и столько же орудий полевой артиллерии и минометов. Кроме того, были уничтожены свыше 300 националистов и три склада ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия поразили 431 район скопления живой силы и украинской военной техники, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). 2 июня член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко анонсировал скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.

Ранее Минобороны России показало на видео, как истребители-бомбардировщики Су-34 наносят удары по объектам ВСУ.