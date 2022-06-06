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Минобороны заявило об уничтожении двух «Градов» ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении артиллерией двух установок РСЗО «Град» на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российская артиллерия уничтожила две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в понедельник, 6 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате ударов также были поражены 10 танков, 17 спецавтомобилей и столько же орудий полевой артиллерии и минометов. Кроме того, были уничтожены свыше 300 националистов и три склада ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия поразили 431 район скопления живой силы и украинской военной техники, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). 2 июня член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко анонсировал скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.

Ранее Минобороны России показало на видео, как истребители-бомбардировщики Су-34 наносят удары по объектам ВСУ.

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Евгения Куликова
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