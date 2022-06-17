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Названо число погибших с начала эскалации жителей ДНР

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели 178 мирных жителей с 16 февраля

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За 121 день эскалации конфликта в Донбассе погибли 178 мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в официальном Telegram-канале сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Речь идет о промежутке с 17 февраля, когда началась эскалация в регионе, по 17 июня. Ранения различной степени тяжести за это время получили 847 гражданских, в том числе 64 ребенка.

«На освобожденных территориях [ДНР] ранения получили 1429 гражданских лиц, в том числе 77 детей. (...) Всего: 2276, в том числе 140 детей», — говорится в сообщении. Эти цифры называют неокончательными.

Кроме того, по данным ведомства, за этот срок получили повреждения как минимум 4608 жилых домов и 990 объектов гражданской инфраструктуры.

«В том числе 63 медицинских учреждения, 185 образовательных учреждений, 336 объектов социального обеспечения, 30 объектов критической инфраструктуры», — отметили в СЦКК.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «цель номер один на Украине» для России. Он подчеркнул, что главной целью Москвы является защита Донбасса. Он отметил, что все больше людей по мере освобождения территорий выражает желание не связывать свое будущее с Киевом.

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Алевтина Запольская
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