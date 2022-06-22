Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Дикий енот напал на женщину и ее собаку и попал на видео

New York Post: разъяренный енот напал на женщину и ее собаку и ворвался в их дом

Агрессивный енот в американском городе Орландо, штат Флорида, напал на женщину и ее собаку и ворвался в дом вслед за ними. Животное попало на видео, на которое обратило внимание издание New York Post.

Никерия Кларк выгуливала своего йоркширского терьера по кличке Джоджо. Когда они возвращались домой, на них неожиданно напал разъяренный дикий енот.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

На записи с камеры наблюдения видно, как женщина и ее питомец бегут к входной двери дома. Около двери их догоняет енот, бросается на собаку, а затем забегает за ними в дом. «Я запаниковала, и попыталась найти первое, что подвернется под руку. Я схватила швабру и попыталась отпугнуть его. Мне это удалось, и он спрятался в шторах», — рассказала американка.

После этого хозяйка дома вызвала службу спасения животных, сотрудники которой поймали животное. К моменту их прибытия енот залез на верхушку оконного ставня.

В тот же день женщина отвезла собаку к ветеринару, чтобы сделать ей укол от бешенства. Позже анализы показали, что енот не был заражен этой болезнью.

Пользователи соцсетей были шокированы тем фактом, что дикое животное забежало в дом. «Надеюсь, что с вами все будет в порядке!» — написал один из них. Другие похвалили собаку за попытку защитить Кларк от енота.

Ранее сообщалось, что американка вернулась домой и увидела дыру в потолке, через которую в ее спальню провалился енот. Позже с потолка упали еще четыре хищника.

Что делать?
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Мишустин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке
Сокурова не выпустили из России в Финляндию
Cтратегическое значение острова Змеиный объяснили
Подростка осудят за рассылку 32 писем о «минировании» в 12 регионах России
Выявлены устойчивые к антибиотикам штаммы брюшного тифа
Алиханов назвал целенаправленной политикой ограничение транзита в Калининград
Стоимость жилья в новых районах Москвы побила исторический рекорд
Назван способ избежать панических атак в самолете
Во Франции начали расследование против госсекретаря после жалоб на изнасилования
Стало известно о требованиях Украины не давать Грузии статус кандидата в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.