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Россияне раскупили почти все места в отелях «все включено» в Сочи до конца лета

АТОР: загрузка отелей «все включено» в Сочи достигает 100 процентов

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Загрузка многих отелей в Сочи, работающих по системе «все включено», достигает 100 процентов практически на весь летний сезон. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщили представители туриндустрии, россияне раскупили почти все места в гостиницах all inclusive до конца сезона. Информацию подтвердили в компаниях ANEX Tour, «Русский Экспресс», «Интурист», АЛЕАН, PEGAS Touristik и Coral Travel. Последние свободные места на июль и август можно найти в отелях «Ателика Сокол», «Прометей» и Bridge Resort.

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По мнению вице-президента АТОР и генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, ситуация не является критичной, так как в отличие от других курортов Краснодарского края отели «все включено» в Сочи не пользуются большим спросом.

Он пояснил, что в Сочи сформирована городская среда, которая предлагает отдыхающим большое количество развлечений. «Туристы хотят гулять по Сочи и посещать в том числе кафе, пробовать интересные блюда. А в случае проживания в отеле, предлагающем концепцию питания "все включено", городские развлечения зачастую отходят на второй план, а уж поход в ресторан — точно», — добавил Ромашкин.

Ранее в мае глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что этим летом курорт планирует принять 4,5 миллиона туристов. Всего по итогам 2022 года Сочи рассчитывает принять более семи миллионов путешественников. Мэр города добавил, что к лету будут подготовлены 188 обустроенных пляжей.

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Мария Гейн
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