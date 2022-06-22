НАТО приготовилось объявить о новой расстановке сил в Европе

Белый дом сообщил, что НАТО на саммите в Мадриде объявит о новой расстановке сил в Европе

НАТО готовится на предстоящем саммите в Мадриде объявить о новой расстановке сил в Европе. Об этом сообщила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот, передает РИА Новости.

«Прошлая стратегическая концепция принималась в 2010 году. Геополитический ландшафт значительно изменился с тех пор. Я думаю, что будет широкое объявление о расстановке сил», — указала она.

Слот добавила, что альянс обсуждал ряд этих вопросов с прошлогоднего саммита. Она предсказала, что ряд союзников сделают соответствующие объявления.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россию назовут «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» НАТО в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

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