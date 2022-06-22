Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

НАТО приготовилось объявить о новой расстановке сил в Европе

Белый дом сообщил, что НАТО на саммите в Мадриде объявит о новой расстановке сил в Европе

Фото: Unsplash.com

НАТО готовится на предстоящем саммите в Мадриде объявить о новой расстановке сил в Европе. Об этом сообщила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот, передает РИА Новости.

«Прошлая стратегическая концепция принималась в 2010 году. Геополитический ландшафт значительно изменился с тех пор. Я думаю, что будет широкое объявление о расстановке сил», — указала она.

Слот добавила, что альянс обсуждал ряд этих вопросов с прошлогоднего саммита. Она предсказала, что ряд союзников сделают соответствующие объявления.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россию назовут «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» НАТО в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

Синдром отмены: Россия


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва украинских военных
Президент ПСЖ оценил дебютный сезон Месси в команде
США понадеялись на усиление Финляндией и Швецией боевых групп на востоке НАТО
Лидеры «большой семерки» обсудят проблему с турбиной для «Газпрома»
В США назвали оптимальный способ вывоза зерна с Украины
В Британии призвали восстановить территорию Украины в границах до 24 февраля
Врач перечислила симптомы пременопаузы
США увеличат расходы на оборону на миллиарды долларов
НАТО приготовилось объявить о новой расстановке сил в Европе
В США прокомментировали ситуацию с вывозом российских дипломатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.