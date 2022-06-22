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Стилист Рогов назвал самый лучший вариант спортивного костюма

Стилист Александр Рогов заявил, что спортивный костюм должен состоять из джоггеров и худи

Фото: Shutterstock

Российский стилист Александр Рогов назвал самый лучший вариант спортивного костюма. Своим мнением он поделился в шоу «Рогов+» на телеканале СТС.

По словам эксперта, спортивный костюм должен состоять из джоггеров и худи. «Вещь номер один — это джоггеры: полуприлегающие, достаточно широкие, без нашивок, без логотипов, без люрекса, блеска, стразиков. Вещь номер два — это худи нейтрального цвета с обычным капюшоном и тоже желательно без каких-либо надписей и усложнений», — заявил Рогов.

Кроме того, специалист подчеркнул, что названная одежда не должна быть облегающей. Также он пояснил, что на брюках не должно присутствовать лампасов (широкая прошивка сбоку по шву вдоль брюк — прим. «Ленты.ру»).

Раннее в июне Александр Рогов назвал вышедшую из моды в текущем сезоне модель джинсов. По его мнению, штаны из денима с декоративными вставками и деталями являются антитрендом 2022 года. «Они несовременные! Смотри, здесь детализация, очень много прострочек, слишком нарядная пуговица, здесь опять пошли прострочки. Слишком много всего», — пояснил ведущий.

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Мария Винар
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