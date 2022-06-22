Под Харьковом росгвардейцы обнаружили командный пункт ВСУ с помощью беспилотников

В Харьковской области росгвардейцы обнаружили замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Об этом в среду, 22 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, после того как силовики заметили скопление техники и украинских военных, они передали координаты целей российским артиллеристам, которые уничтожили командный пункт силами гаубичной самоходной артбатареи.

В результате были поражены танковый взвод, минометная батарея, три реактивные системы залпового огня, два бронетранспортера, семь автомобилей и две мотопехотные роты противника.

17 июня сообщалось, что Росгвардия отразила нападение разведгруппы ВСУ в Харьковской области.