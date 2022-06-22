Силовые структуры
Росгвардейцы обнаружили командный пункт ВСУ с помощью беспилотников
Под Харьковом росгвардейцы обнаружили командный пункт ВСУ с помощью беспилотников
В Харьковской области росгвардейцы обнаружили замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Об этом в среду, 22 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По данным ведомства, после того как силовики заметили скопление техники и украинских военных, они передали координаты целей российским артиллеристам, которые уничтожили командный пункт силами гаубичной самоходной артбатареи.
В результате были поражены танковый взвод, минометная батарея, три реактивные системы залпового огня, два бронетранспортера, семь автомобилей и две мотопехотные роты противника.
17 июня сообщалось, что Росгвардия отразила нападение разведгруппы ВСУ в Харьковской области.