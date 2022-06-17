Росгвардия отразила нападение разведгруппы ВСУ в Харьковской области

Под Харьковом Росгвардия отразила нападение диверсионно-разведывательной группы ВСУ

В Харьковской области росгвардейцы отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, во время разведки российские силовики обнаружили группу противника, после этого украинские военные приняли решение оставить позиции. Росгвардейцы нанесли по пытавшимся скрыться диверсантам миноментный удар, некоторые из украинских военнослужащих были ранены — это выяснилось благодаря оставленным участниками ДРГ окровавленным бинтам и использованным перевязочным пакетам.

При осмотре места боя спецназовцы нашли замаскированную снайперскую позицию с американской винтовкой BARRET-M-82 и патронами к ней, а также изъяли стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы иностранного производства.

Ранее стало известно, что военнослужащие Росгвардии нашли крупные схроны с оружием Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике. В ходе поиска были обнаружены пять ракет «Фагот», огнемет украинского производства, 23 выстрела и семь стартовых зарядов к гранатометам, а также два автомата Калашникова, 15 гранат и свыше 6,5 тысячи боеприпасов к стрелковому оружию.