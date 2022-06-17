Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Росгвардия отразила нападение разведгруппы ВСУ в Харьковской области

Под Харьковом Росгвардия отразила нападение диверсионно-разведывательной группы ВСУ

Фото: РИА Новости

В Харьковской области росгвардейцы отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, во время разведки российские силовики обнаружили группу противника, после этого украинские военные приняли решение оставить позиции. Росгвардейцы нанесли по пытавшимся скрыться диверсантам миноментный удар, некоторые из украинских военнослужащих были ранены — это выяснилось благодаря оставленным участниками ДРГ окровавленным бинтам и использованным перевязочным пакетам.

При осмотре места боя спецназовцы нашли замаскированную снайперскую позицию с американской винтовкой BARRET-M-82 и патронами к ней, а также изъяли стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы иностранного производства.

Ранее стало известно, что военнослужащие Росгвардии нашли крупные схроны с оружием Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике. В ходе поиска были обнаружены пять ракет «Фагот», огнемет украинского производства, 23 выстрела и семь стартовых зарядов к гранатометам, а также два автомата Калашникова, 15 гранат и свыше 6,5 тысячи боеприпасов к стрелковому оружию.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Смартфоны Samsung перестали активироваться в России
Россиянам раздадут ценные призы
Зеленский заявил о введении визового режима с Россией
В петербургском ТРК на эскалаторе трехлетней девочке оторвало пальцы руки
ЛНР начнет поставлять зерно в Сирию
Украинские военные начали выходить с завода «Азот»
Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за кибератак
Владелец рыбной лавки раздобыл самую дорогую рыбу в мире весом 146 килограммов
Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом для повседневной жизни
Популярную российскую блогершу задержала полиция в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.