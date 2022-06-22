Люксовые бренды предложили отрезать пуговицы от одежды ради ввоза в Россию

Super.ru: люксовые бренды предложили декларировать пуговицы отдельно перед ввозом в Россию

Представители крупного итальянского концерна (название не указывается) нашли необычный способ ввоза в Россию товаров люксовых брендов, приостановивших свою деятельность на территории страны. Об этом пишет Super.ru со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, зарубежные организации занимаются поиском нестандартных решений, которые позволили бы им обойти санкции. Иностранцы предложили поставлять одежду «по частям», то есть декларировать пуговицы, пояса и другие детали товара по отдельности, предварительно отрезав их от одежды. Согласно задумке, после прохождения таможенного контроля данные элементы будут пришиваться обратно. При этом сумма за каждую единицу будет составлять 300 евро (около 16,8 тысячи рублей).

Кроме того, стало известно, что люксовые марки планируют возвращение на российский рынок после смягчения санкционного давления, но процесс этот будет постепенным. Например, французский модный дом Chanel собирается начать с продажи косметики и парфюмерии, так как стоимость этой продукции не превышает установленный новыми таможенными правилами порог в 300 евро.

На фоне проведения спецоперации на Украине ряд брендов объявили о прекращении инвестиций в Россию или закрытии офлайн-магазинов. Об отмене продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

В мае сообщалось, что ушедшие с отечественного рынка люксовые бренды достигли рекордной прибыли с продаж в России в 2021 году. В упомянутый период отметился значительный рост спроса на продукцию классов люкс и премиум, и эти показатели стали самыми высокими за последние пять лет. Рекордсменом, согласно отчетности, стало ООО «Шанель» — дочернее предприятие французского модного дома Chanel.