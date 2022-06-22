Михаила Саакашвили назвали самой большой проблемой Грузии

Премьер-министр Грузии Гарибашвили назвал Саакашвили самой большой проблемой страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента страны Михаила Саакашвили «главным олигархом» и самой большой проблемой республики. Его цитирует РИА Новости.

«Главным олигархом страны является Саакашвили и его семья, его дядя, его мать... Подтверждено наличие имущества у Саакашвили стоимостью в сто миллионов. Саакашвили является главной проблемой нашей страны и народа», — заявил премьер во время выступления в парламенте.