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Михаила Саакашвили назвали самой большой проблемой Грузии

Премьер-министр Грузии Гарибашвили назвал Саакашвили самой большой проблемой страны

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента страны Михаила Саакашвили «главным олигархом» и самой большой проблемой республики. Его цитирует РИА Новости.

«Главным олигархом страны является Саакашвили и его семья, его дядя, его мать... Подтверждено наличие имущества у Саакашвили стоимостью в сто миллионов. Саакашвили является главной проблемой нашей страны и народа», — заявил премьер во время выступления в парламенте.

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Алевтина Запольская
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