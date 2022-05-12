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Саакашвили перевели из тюрьмы в частную клинику

Отбывающего срок экс-президента Грузии Саакашвили перевели из тюрьмы в частную клинику

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего срок в тюрьме, перевели в частную тбилисскую клинику для обследования. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что территория клиники окружена желтой лентой, на месте дежурят бригады патрульной полиции. По данным телеканала «Мтавари архи», Саакашвили будет помещен в палату на пятом этаже, освобожденном от остальных пациентов.

С предложением перевести бывшего президента в клинику ранее выступило Министерство юстиции Грузии. По словам члена созданного при омбудсмене Грузии консилиума врачей Отара Тоидзе, состояние Саакашвили близко к инвалидности, политику срочно необходимо лечение за границей.

Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет жизни в эмиграции. На родине его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. В настоящее время его обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

Находясь под арестом, экс-президент 50 дней держал голодовку. Саакашвили не единожды требовал допустить к нему врачей: по его словам, у него развились нейропатия и энцефалопатия Вернике— немеют конечности, нарушена координация движений, а также есть проблемы с памятью.

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Алевтина Запольская
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