Минюст Грузии предложил перевести Саакашвили из тюрьмы в клинику

Глава Минюста Грузии Брегадзе предложил направить Михаила Саакашвили из тюрьмы в клинику

Находящегося под арестом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили следует перевести из тюрьмы на обследование в частную клинику. Об этом заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе, его заявление приводит РИА Новости.

По словам Бергадзе, в ближайшее время Саакашвили будет сделано предложение о прохождении обследования. При необходимости политика направят на лечение.

«Во избежание возможных осложнений Михаилу Саакашвили будет предложено доставить его в клинику Вивамеди», — заявил глава Минюста Грузии.

Ранее член созданного при омбудсмене Грузии консилиума врачей Отар Тоидзе назвал близким к инвалидности состояние Михаила Саакашвили. По словам врача, времени мало и политику срочно необходимо лечение за границей.

Саакашвили был арестован 1 октября, когда вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. Ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, экс-президента обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году. Находясь под арестом, Саакашвили 50 дней держал голодовку.