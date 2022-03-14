Саакашвили рассказал о найденных у него заболеваниях

Саакашвили заявил, что у него нашли нейропатию и энцефалопатию Вернике

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся под стражей с октября 2021 года, рассказал о найденных у него заболеваниях. Об этом сообщает «Новости — Грузия».

Политик заявил, что 13 марта его отвезли в больницу и провели там диагностические процедуры. «В пенитенциарной системе у меня развилась нейропатия, когда невозможно чувствовать конечности и разные части тела, а также энцефалопатия Вернике, приводящая к двигательным и координационным нарушениям, потере памяти», — утверждает Саакашвили.

По словам экс-президента, врачи считают, «что если немедленно не начать серьезное лечение», болезнь начнет быстро прогрессировать и «закончится инвалидизацией или смертью».

Саакашвили был арестован 1 октября, когда после восьми лет эмиграции вернулся в Грузию для участия в протестах. Ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Он также обвиняется в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году. Под арестом экс-президент 50 дней держал голодовку.