Названы условия для максимальных скидок на квартиру

ЦИАН: квартиры с максимальными скидками продают на первых этажах и в небоскребах

Рассчитывать на максимальную скидку могут покупатели квартир на первых этажах и в небоскребах. Об этих и других условиях для ощутимого дисконта при продаже жилья рассказали специалисты «Циан.Аналитики» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, скидки на жилье на первых этажах обусловлены шумом, пылью с улицы, прохожими «под окнами» и нехваткой естественного освещения. Средний дисконт на такие объекты достигает 4,4 процента. Кроме того, жилье на первых этажах стоит значительно дешевле, чем квартиры на последующих в том же доме. По данным ЦИАН, один квадратный метр на первом этаже в Москве в среднем обойдется в 270 тысяч рублей, а на втором — в 307,5 тысячи рублей.

С большим дисконтом из-за суеверий продают квартиры на 13-м этаже — средняя скидка находится на уровне 4 процентов, в то время как на квартиры на 12-м и 14-м этажах снижают цену лишь на 3,6-3,7 процента.

Сама высота дома, как считают аналитики, также оказывает влияние на размер дисконта: в небоскребах скидку получить проще, чем в стандартных зданиях. Средний дисконт по квартирам в домах высотой в 40-50 этажей достигает 4,3 процента, в постройках высотой 30-39 этажей — 4,8 процента. Жилье в зданиях от 5 до 29 этажей продается с меньшей скидкой — на уровне 3,8 процента.

Специалисты связывают такую динамику с изначально большей стоимостью квадратного метра в таких объектах. Согласно ЦИАН, Средняя стоимость «квадрата» в домах 30-39 этажей — 385 тысяч рублей, 40-50 этажей — 411 тысяч рублей. В зданиях же не выше 30 этажей — не являющихся небоскребами — 308 тысяч рублей.

Получить ощутимый дисконт также можно при покупке квартир с дизайнерским ремонтом: скидка в среднем будет 4,4 процента. Лоты, которые продаются без отделки и требуют ремонта, тоже часто продаются с повышенным дисконтом (4,2 процента).

Кроме того, рассчитывать на максимальную скидку можно покупателям многокомнатных квартир: на такие объекты она в среднем достигает 4,7 процента. Дисконт здесь, по словам аналитиков, обусловлен высоким бюджетом и пониженным спросом на подобные объекты.

С точки зрения расположения, самые большие средние скидки делают в удаленных от центра Москвы локациях (ЗелАО), а также — в менее престижных локациях (ВАО), где находится много промзон. Внутри МКАД наибольшие дисконты предлагают в ВАО, в среднем — 4,2 процента. За МКАД максимальные скидки предоставляют в ЗелАО — 4,4 процента.

Ранее аналитики компании Realiste назвали районы Москвы с самым подешевевшим жильем. Лидером рейтинга стал Таганский район, где с мая по июнь 2022 года цена одного квадратного метра там снизилась на 11,9 процента, до 500 тысяч рублей. Второе место занял Басманный район, а третье — Тверской.

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