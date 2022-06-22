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Среда обитания

Лосось захотели доставлять в США на «летающем холодильнике» ради планеты

Фарерская компания Bakkafrost приобрела Boeing 757 для доставки лосося в США

Фото: Charles Sleicher / Globallookpress.com

Фарерская компания Bakkafrost приобрела самолет, чтобы прямыми рейсами доставлять лосось в США. Таким образом фирма хочет снизить количество вредных выбросов и сократить свой углеродный след. Об этом сообщает The Guardian.

На данный момент компания доставляет рыбу в США через Лондон. Для изменения маршрута они купили Boeing 757 — его переоборудуют в летающий холодильник, в котором поместится 35 тонн свежего лосося, что не потребует заморозки. Новый самолет должен улучшить логистику, так как рыба будет доставлена в американские рестораны на утро следующего дня.

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Исполнительный директор компании Регин Якобсен заявил, что прямые рейсы сократят выбросы от авиаперевозок фирмы на 45 процентов. Стратегия позволит компании к 2030 году на 50 процентов снизить выбросы углерода. «Сокращение времени транспортировки означает, что потребители в Нью-Йорке и на восточном побережье получат очень свежие продукты и при этом сократят количество пищевых отходов», — отметил Якобсен.

Представители индустрии рыболовства не оценили идею Bakkafrost, уточнив, что компании следует не просто сокращать время доставки товаров, но и использовать технологии с низким уровнем выбросов углерода. Так, конкурент Bakkafrost — компания Hiddenfjord — с октября 2020 года стала перевозить рыбу только на кораблях, что позволило уменьшить углеродный след на 94 процента.

Ранее в Норвегии задумались над установкой новых ловушек, чтобы спасти дикого лосося. Власти собираются выделить 15 миллионов норвежских крон на создание речных ловушек в северном регионе страны Финнмарк, а также на ограждение всех прибрежных рыбных хозяйств к 2030 году.

Ударная волна
Нина Ташевская
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