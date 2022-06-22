Минобороны заявило об уничтожении Су-25 и МиГ-29 ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении Су-25 и МиГ-29 ВСУ

В Николаевской области Украины уничтожен самолет Су-25, в Днепропетровской — МиГ-29 украинских Воздушных сил (ВСУ). Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, самолеты ВСУ были сбиты российскими системами противовоздушной обороны.

По уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 211 самолетов, 132 вертолета и 1308 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин.

Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 17 июня глава государства заявил, что решение о проведении операции было вынужденным и трудным, но необходимым.