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Минобороны заявило об уничтожении Су-25 и МиГ-29 ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении Су-25 и МиГ-29 ВСУ

Фото: РИА Новости

В Николаевской области Украины уничтожен самолет Су-25, в Днепропетровской — МиГ-29 украинских Воздушных сил (ВСУ). Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, самолеты ВСУ были сбиты российскими системами противовоздушной обороны.

По уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 211 самолетов, 132 вертолета и 1308 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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Валерий Розенберг
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