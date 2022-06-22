Власти США обсудили с ЕС рост цен на нефть из-за санкций против России

Власти США обсуждают с Евросоюзом (ЕС) варианты избежать ситуации, при которой европейские нефтяные санкции против РФ привели бы к резкому росту цен на энергоносители. Об этом рассказала специальный помощник президента США, старший директор по делам климата и энергетики Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Мелани Накагава, передает ТАСС.

Она напомнила, что последний пакет санкций ЕС включает постепенный запрет на импорт российской нефти. «Я действительно тесно с ними работаю над тем, чтобы это не привело к резкому росту цен, который может лишь исказить ситуацию и подорвать наши усилия», — сказала она, добавив, что рост цен может привести к результату, который окажется противоположен тому, к чему стремится Запад — доходы России от продажи нефти только вырастут.

Ранее Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.