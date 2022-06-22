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Макрону и Шольцу предрекли неприятности из-за позиции по России

FP: Макрон и Шольц уступят Польше лидерство в ЕС из-за желания партнерства с Россией

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Аналитик Эоин Дреа заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут уступить Польше лидерство в Евросоюзе из-за желания наладить партнерские отношения с Россией. Своим мнением он поделился в статье для журнала Foreign Policy.

По словам автора материала, неоднозначная позиция Парижа и Берлина стала причиной недоверия к ним со стороны стран Восточной Европы. На этом фоне Польша стала лидером в вопросе поддержки Украины.

«Отсутствие значительных и оперативных поставок оружия на Украину со стороны Германии и Франции, тщетные попытки договориться с президентом Владимиром Путиным и долгое колебание насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, говорят об их желании не иначе как вернуться к обычным партнерским отношениям с Россией», — считает аналитик.

Дреа напомнил, что Польша является крупнейшей экономикой в Восточной Европе и шестой по значимости в ЕС, поэтому ее лидерство может привести к большим неприятностям для Парижа и Берлина.

Ранее американский обозреватель Дойл МакМанус заявил, что Макрон и Шольц, недавно посетившие с визитом Киев, отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в оперативной передаче нового оружия. Автор материала рассказал о том, что на Западе проявляются признаки «усталости от Украины» из-за последствий антироссийских санкций для экономик европейских стран. Помимо этого, обозреватель подчеркнул, что скорое вхождение Украины в Европейский союз (ЕС) является маловероятным.

Ударная волна
Марина Совина
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