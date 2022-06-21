В США заявили о нежелании Макрона и Шольца удовлетворять требование Зеленского

LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в оперативных поставках нового оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги, недавно посетившие с визитом Киев, отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в оперативной передаче нового оружия. Об этом пишет обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.

Автор материала рассказал о том, что на Западе проявляются признаки «усталости от Украины» из-за последствий антироссийских санкций для экономик европейских стран. Он отметил, что трое европейских лидеров не исполнили «самое заветное желание» Зеленского об оперативных поставках вооружений. Помимо этого, обозреватель подчеркнул, что скорое вхождение Украины в Европейский союз (ЕС) является маловероятным.

Ранее бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин увидел задержки поставок оружия на Украину. «Есть подозрения, что необходимое Киеву оружие просто не поступает вовремя», — заявил он. По его мнению, такая ситуация дает России военное превосходство.

16 июня европейские лидеры посетили Украину, где встретились с президентом страны Владимиром Зеленским. После проведения переговоров Макрон сообщил, что западные страны не станут поставлять Украине самолеты и штурмовые танки.

Раскол в Европе по ситуации вокруг Украины

Французский политик Николя Бавере в колонке для Figaro выразил мнение, что Франция, Германия и Италия выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем переговоров с Россией о территориальном компромиссе. По его словам, недавний визит Макрона, Шольца и Драги в Киев должен был символизировать единство ЕС в его поддержке Украины.

Тем не менее, несмотря на объявление о статусе «немедленного кандидата» в Евросоюз и предоставлении военной помощи, западные страны не могли скрыть свои разногласия по данному вопросу. Эксперт объяснил, что Европа разделилась на два блока: страны восточной части ЕС и Великобритания, которые нацелены на усиление конфронтации с Россией, а также Франция, Германия и Италия, выступающие за дипломатическое урегулирование ситуации путем поиска компромисса. При этом он добавил, что США занимают в данной ситуации промежуточную позицию, одновременно поставляя на Украину вооружение и поддерживая дипломатические инициативы.

Немецкая газета Die Welt также писала о том, что в ходе визита на Украину Макрон, Шольц и Драги «за закрытыми дверями» выдвинули Зеленскому тайные требования. Прибыв в Киев, главы государств выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Издание предполагает, что в обмен на поддержку лидеры Европы тайно призывали Зеленского возобновить диалог с Россией и организовать переговоры с ее президентом Владимиром Путиным.

Главная тема для обсуждения

Украинский кризис станет главной темой саммита Евросоюза, который будет проходить с 23 по 24 июня, рассказал глава политического органа ЕС Шарль Мишель. Помимо этого, он добавил, что Евросовет призывает европейских лидеров к положительному решению касательно статуса кандидата на вступление для Украины и Молдавии.

Издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что страны Европейского союза намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз на этой неделе. По данным американского издания, на встрече представителей государств союза никто не выступил против данного шага. Тем не менее, предлагаемые формулировки по решению о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС еще необходимо будет представить в письменном виде.

О том что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС предрешен, также заявлял министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Комментируя итоги встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, он отметил, что во время переговоров обсуждалась данная тема.

Здесь было согласие. Кажется, этот вопрос предрешен

Збигнев Рау глава МИД Польши

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