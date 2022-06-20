В Польше сочли вопрос предоставления Украине статуса кандидата в ЕС предрешенным

Глава МИД Польши Рау: вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС предрешен

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал предрешенным вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом он рассказал после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

Рау заявил, что на встрече обсуждалось предоставление Украине данного статуса. Как отметил глава МИД, сейчас трудно представить, что этот статус не будет предоставлен Украине. «Здесь было согласие. Кажется, этот вопрос предрешен», — подчеркнул он.

Ранее глава политического органа ЕС Шарль Мишель рассказал, что украинский кризис станет главной темой саммита Евросоюза, который будет проходить с 23 по 24 июня. Помимо этого, Евросовет призывает европейских лидеров к положительному решению касательно статуса кандидата на вступление для Украины и Молдавии.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ



