Названы тайные требования Европы к Зеленскому

Die Welt: Шольц, Макрон и Драги тайно призывали Зеленского к переговорам с Путиным

В ходе визита на Украину канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги «за закрытыми дверями» выдвинули коллеге Владимиру Зеленскому тайные требования. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

«За закрытыми дверями»

Прибыв в Киев, Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Издание предполагает, что в обмен на поддержку лидеры Европы тайно призывали Зеленского возобновить диалог с Россией и организовать переговоры с ее президентом Владимиром Путиным.

Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным Die Welt

Экономические последствия кризиса на Украине, с которыми столкнулись три европейские страны, становятся только сильнее, поэтому их сложнее нивелировать. «Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня», — подчеркнула Die Welt.

Ранее советник главы украинского МВД Виктор Андрусив называл цель визита лидеров европейских стран на Украину. По его словам, «Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и (...) просьбу вернуться в переговорный процесс с Путиным».

Личные мотивы

По данным газеты, каждый из европейских лидеров приехал в Киев с собственными запросами. Макрон, ставший «прагматиком» за последние недели, стремился «прояснить свою позицию». Так, его больше интересовало окончание кризиса на Украине, а не целостность страны по итогам конфликта.

Но, как и для Макрона, для Драги также важно, чтобы кризис закончился как можно скорее. Ситуация в Италии становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена ​​стабильность страны Die Welt

Драги же на встрече в Киеве пытался показать статус Рима как одного из ведущих лиц Евросоюза.

Встреча в Киеве

16 июня Зеленский встретился в Киеве с лидерами европейских стран. Кроме представителей Германии, Франции и Италии в украинскую столицу также приехал президент Румынии Клаус Йоханнис. Подготовка встречи заняла несколько недель.

В ходе диалога Макрон призвал Украину не полагаться на Францию и ФРГ в переговорах с Россией. По его мнению, Киеву самому необходимо установить модальность диалога с Москвой. В свою очередь Шольц выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в Евросоюз.

Реакция России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной. Он отметил, что визит европейских политиков «не приблизит Украину к миру». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал эту встречу и выразил надежду, что на ней обсуждали не только поставки оружия Киеву.

114 дней идет спецоперация России на Украине

В России также раскрыли подробности о прервавшемся диалоге с Украиной. Глава делегации Москвы на переговорах с Киевом Владимир Мединский сообщил, что Украина приостановила встречи после визита в столицу глав Пентагона и Госдепартамента США. «Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых в переговорах была взята пауза», — подчеркнул он.

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).