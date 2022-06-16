Кремль отреагировал на поездку европейских лидеров в Киев

Песков надеется, что Макрон, Шольц и Драги обсудят в Киеве не только поставки оружия

Кремль надеется, что совершающие визит в Киев президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также румынский лидер Клаус Йоханнис будут обсуждать не только поставки оружия украинской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его реакцию на поездку европейских глав государств приводит ТАСС.

По его мнению, западным лидерам следует использовать эту возможность, чтобы подвигнуть президента Украины Владимира Зеленского «посмотреть на реальное положение дел».

Песков подчеркнул, что поставки оружия Украине абсолютно бесполезны. Это продлит страдание людей, нанесет еще новый ущерб стране, пояснил представитель Кремля.

Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной. По мнению Медведева, все европейцы в последнее время любят посещать украинскую столицу.

О поездке Макрона, Шольца и Драги в Киев стало известно в четверг, 16 июня.

Отмечалось, что это первый визит лидеров трех европейских стран на Украину с начала спецоперации. На подготовку визита ушло несколько недель. Кроме того, в украинскую столицу прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

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