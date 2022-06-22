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Шольц высказался против отмены Основополагающего акта Россия-НАТО

Канцлер ФРГ Шольц высказался против отмены Основополагающего акта Россия-НАТО

Фото: Christian Spicker / IMAGO / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против отмены Основополагающего акта Россия-НАТО. Об этом сообщает газета der Tagesspiegel.

«С нашей стороны было бы неразумно осуждать Основополагающий акт Россия-НАТО», — сказал он, уточнив, что отказ от акта «сыграет на руку президенту России Владимиру Путину и его пропаганде».

Политик также указал, что страны на востоке НАТО могут полностью положиться на Германию. Шольц подчеркнул, что сразу после начала боевых действий в восточную зону альянса были переброшены дополнительные солдаты и военные средства, такие как противовоздушная оборона.

Ранее канцлер ФРГ заявил о невозможности представить партнерство с Россией в обозримом будущем. «Партнерство с Россией, как указано в Стратегической концепции 2010 года, невообразимо в обозримом будущем», — отметил он.

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Анжелика Бережная
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