Канцлер ФРГ Шольц высказался против отмены Основополагающего акта Россия-НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против отмены Основополагающего акта Россия-НАТО. Об этом сообщает газета der Tagesspiegel.

«С нашей стороны было бы неразумно осуждать Основополагающий акт Россия-НАТО», — сказал он, уточнив, что отказ от акта «сыграет на руку президенту России Владимиру Путину и его пропаганде».

Политик также указал, что страны на востоке НАТО могут полностью положиться на Германию. Шольц подчеркнул, что сразу после начала боевых действий в восточную зону альянса были переброшены дополнительные солдаты и военные средства, такие как противовоздушная оборона.

Ранее канцлер ФРГ заявил о невозможности представить партнерство с Россией в обозримом будущем. «Партнерство с Россией, как указано в Стратегической концепции 2010 года, невообразимо в обозримом будущем», — отметил он.