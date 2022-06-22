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Путин обсудит с членами Совбеза России подготовку к выборам

Президент Путин обсудит с членами Совбеза России подготовку к выборам

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин в среду, 22 июня, проводит оперативное совещание с членами Совбеза страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, глава государства обсуждает с членами Совбеза подготовку к выборам, которые состоятся в единый день голосования 11 сентября.

Как ранее рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, для участия в совещании приглашены постоянные члены Совета безопасности России.

Также 22 июня сообщалось, что в единый день голосования состоятся выборы глав 14 регионов, как это и было запланировано. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. По ее словам, уже выдвинуто 40 кандидатов, из них 37 — от региональных отделений 13 политических партий и еще трое — самовыдвиженцы.

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Игорь Дмитров
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