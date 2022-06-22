ЦИК назначил на сентябрь проведение выборов глав 14 регионов России

Глава ЦИК Памфилова заявила, что в сентябре пройдут выборы глав 14 регионов России

В единый день голосования, который в 2022 году назначен на 11 сентября, состоятся выборы глав 14 регионов, как это и было запланировано. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова, сообщают в среду, 22 июня, «Известия».

«Уже выдвинуто 40 кандидатов, из них 37 кандидатов выдвинуты региональными отделениями 13 политических партий, трое — в порядке самовыдвижения», — добавила она.

В мае РБК со ссылкой на собственные источники сообщал, что в Кремле приняли решение оставить прямые выборы губернаторов в неизменном виде и провести Единый день голосования в запланированные сроки.

Собеседники издания, близкие к администрации президента, и федеральный чиновник подтвердили, что прямые выборы должны будут сохраниться во всех регионах, где предусмотрен именно такой формат, и каких-либо изменений не планируется.