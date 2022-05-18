Выборы губернаторов в России решили сохранить в неизменном виде

РБК: в России решили сохранить прямые выборы губернаторов

В Кремле приняли решение оставить прямые выборы губернаторов в неизменном виде и провести Единый день голосования в запланированные сроки. Об этом пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания, близкие к администрации президента, и федеральный чиновник подтвердили, что прямые выборы должны будут сохраниться во всех регионах, где предусмотрен именно такой формат, и каких-либо изменений не планируется.

Нежелание вносить изменения в избирательные процедуры также подтвердила «Единая Россия». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак указал в своем Telegram-канале, что источником власти в России является народ, и лишать людей права на голос нельзя ни при каких обстоятельствах. Также, отметил он, политическая конкуренция усиливает страну.

17 мая лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил поднять вопрос о необходимости переноса единого дня голосования на 2023 год в связи со спецоперацией на Украине. «В условиях специальной военной операции — а нужно ли нам осенью в Единый день голосования проводить выборы? Мы все должны быть как один, а что будет на выборах? Мы должны бороться друг с другом», — подчеркнул политик.

В Единый день голосования 11 сентября прямые выборы губернаторов запланированы в 14 субъектах страны. Еще в одном — Адыгее — предусмотрено избрание главы республики через заксобрание.

Кроме того, запланированы выборы в заксобрания шести регионов и в одиннадцать гордум.