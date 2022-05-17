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Миронов предложил поднять вопрос о переносе Единого дня голосования

Лидер СРЗП Миронов предложил поднять вопрос о переносе Единого дня голосования

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил поднять вопрос о необходимости переноса единого дня голосования на 2023 год в связи со спецоперацией на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«В условиях специальной военной операции — а нужно ли нам осенью в Единый день голосования проводить выборы? Мы все должны быть как один, а что будет на выборах? Мы должны бороться друг с другом», — подчеркнул политик.

По его словам, в настоящее время не время и не место для выборов, а также борьбы политических партий. Миронов выступил с инициативой направить деньги на армию и на освобожденные территории. «Сегодня там, на фронтах против нацизма куется настоящая будущая позитивная русская элита. Давайте их дождемся, когда они придут с победой, тогда выборы и проведем», — заключил лидер партии.

В декабре прошлого года глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что система выборов глав муниципальных образований в России может быть пересмотрена после принятия федерального закона о развитии местного самоуправления.

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Сергей Истомин
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