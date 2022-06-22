Купивший полет в космос с Ди Каприо российский бизнесмен отберет дом у экс-жены

Бизнесмен Клюкин захотел отобрать у бывшей жены дом на Рублевке

Российский бизнесмен Василий Клюкин захотел отобрать у экс-жены дом на Рублевке спустя год после развода. Купивший полет в космос с американским актером Леонардо Ди Каприо миллиардер обратился в суд, сообщает StarHit.

Клюкин настаивает на аннулировании права собственности бывшей супруги Анны на коттедж в элитном поселке. На данный момент женщина проживает там с сыном и дочерью от бизнесмена и получает от него средства на содержание детей.

Василий рассчитывает, что через суд сможет забрать детей жить к себе и обязать экс-супругу выплачивать алименты. Мать Клюкина поддержала сына и подала иск, в котором указала, что бывшая невестка препятствует ее встречам с внуками. Первое слушание по делу назначено на 21 июля.

В мае 2013 года Клюкин заплатил 1,2 миллиона евро на благотворительном аукционе за возможность отправиться в космос в компании Леонардо Ди Каприо. Миллиардер признался, что всегда мечтал побывать на околоземной орбите. Однако в путешествие за пределами Земли бизнесмен так и не отправился.