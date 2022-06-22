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В Японии заявили о затягивании конфликта на Украине из-за санкций

Депутат Судзуки: санкции против России и поставки оружия на Украину затягивают конфликт
Мунэо Судзуки

Мунэо Судзуки. Фото: Toshiyuki Aizawa / Reuters

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в беседе с РИА Новости заявил, что антироссийские санкции и поставки оружия на Украину лишь затягивают конфликт.

Японский политик рассказал, что на саммите G7 и на встрече министров иностранных дел G20 обсуждались только санкции. Однако, считает Судзуки, одними санкциями — экономическими или персональными — ничего не решить. «G7 или G20 должны были сказать обеим странам — вот здесь сдержитесь, вот здесь остановим войну, сделаем перемирие, мы будем посредниками, мы будем гарантами, сядем за стол переговоров», — сказал депутат. По его мнению, в этом случае переговоры о прекращении огня бы продвинулись.

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Судзуки напомнил, что при прежнем премьере Японии Синдзо Абэ вводимые санкции против России были мягкими и учитывали ее положение, однако «в этот раз все по-другому». «Возникает вопрос, почему нужно было принимать такие меры? Я считаю, что нельзя видеть только "вход". Надо просчитывать и "выход"», — считает депутат.

Ранее Мунэо Судзуки назвал нелогичными действия Токио против России. «Япония отказалась от угля из России, но продолжает покупать газ. Это странно. Это все равно, что одновременно давить на педали газа и тормоза», — сказал он. По его словам, если в настоящее время влияние антироссийских санкций на экономику Японии и Запада еще не сильно ощущается, то со временем оно будет только возрастать.

Ударная волна


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Марина Совина
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