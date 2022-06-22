В Госдуме спрогнозировали изменение цен на технику при сером импорте

Депутат Кравченко допустил подорожание техники после легализации параллельного импорта

Параллельный импорт абсолютно легален и даже признается правилами Всемирной торговой организации (ВТО), так как в ее принципах заложены свобода международной торговли и недопустимость монополизма на мировом рынке товаров, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил влияние такого ввоза техники в Россию на цены.

Явление не новое

Для мирового рынка, по его словам, явление параллельного импорта не является чем-то новым. Так, его используют США и Китай, чаще всего импортируя продукцию друг друга. Широко практикуют параллельный импорт из США страны Латинской Америки, Иран и Венесуэла, кроме того, им нередко пользуются в Европе.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о легализации параллельного импорта в России. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, целью законопроекта является защита российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против страны.

«Серым» импортом называют ввоз в страну товаров с товарным знаком без разрешения его правообладателя. Такое название процесс получил из-за того, что происходит параллельно с импортом товаров через официальных дилеров.

Изменение цен

Я склонен согласиться с мнением ряда экспертов, которые прогнозируют рост цен, в среднем примерно на 15-20 процентов, потому что в логистической цепочке появляется посредник, который также вкладывает в общую цену товара свои «издержки». При этом благодаря условиям параллельного импорта и укреплению нашей национальной валюты, рубля, возможны поступления товаров, закупочная цена которых может быть заметно ниже, — и произойдет выравнивание цены для конечного потребителя Денис Кравченко депутат Госдумы

Объем и стабильность поставок

Если говорить об объемах поставок, то они точно не будут такими же, как год назад, подчеркнул Кравченко. «Оптимистично говорить примерно о 30 процентах объема поставок от прошлогодних», — считает он.

Кроме того, пока сложно прогнозировать, не будут ли накладывать западные производители дополнительные санкции и ограничения, которые будут мешать нам стабилизировать поток, заметил депутат.

«Но, во-первых, после начала специальной военной операции многие люди закупились электроникой, техникой и продукцией впрок, и срок службы данной техники исчисляется даже не месяцами, а годами. А во-вторых, свято место пусто не бывает, и в любом случае оставшуюся нишу, которая не будет заполнена параллельным импортом, естественным образом закроют как российскими продуктами, которые либо уже есть, либо сейчас находятся в разработке, либо продуктами наших дружественных партнеров», — предположил Кравченко.

Привычные для российского потребителя вещи на рынке однозначно будут, отечественный бизнес всегда найдет возможность его обеспечить, заключил он.

В начале мая Минпромторг разрешил параллельный импорт некоторых товаров в Россию. В их число вошли автомобили и запчасти к ним, фармацевтическая продукция, бытовая техника и электроника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав — всего 50 групп товаров.