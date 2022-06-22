64 радиоантенн обнаружили крупномасштабную структуру во Вселенной

Радиотелескоп MeerKATв ЮАР картировал крупномасштабное распределение водорода во Вселенной

Международная группа астрономов впервые объединила 64 антенн радиотелескопа MeerKAT (ЮАР) для поиска слабых следов нейтрального водорода во Вселенной. Предварительные результаты исследования опубликованы в препринте на arXiv.

Научная работа была проведена в рамках проекта по созданию крупнейшего в мире радиоинтерферометра Square Kilometre Array (SKA), части которого будут размещены в Австралии, Китае, Индии, Европе и ЮАР на базе уже действующих и еще не построенных инструментов. Целью SKA является изучение эволюции Вселенной и механизмов ее расширения, а также крупномасштабной структуры.

Важным для изучения темной энергии и проверки общей теории относительности являются карты распределения нейтрального водорода, который является самым распространенным веществом во Вселенной, при малых и больших красных смещениях. Для этого проводятся наблюдения слабого излучения с длиной волны 21 сантиметров (известно как радиолиния HI), однако серьезным препятствием является засветка на переднем плане. Удаление близких источников яркого радиоизлучения, радиочастотных помех и теплового шума, требует точной калибровки, для чего исследователи применили подход поиска корреляции с обзорами галактик.

Данные были собраны в результате 10,5 часов наблюдений с использованием приемников L-диапазона MeerKAT в течение шести ночей в диапазоне частот 1015–973 мегагерц при красном смещении от 0,4 до 0,459.

Ученые выявили общий паттерн кластеризации между картами MeerKAT и положениями галактик, определенными WiggleZ Dark Energy Survey — крупномасштабным астрономическим исследованием красного смещения, выполненным на 3,9-метровом англо-австралийском телескопе в обсерватории Сайдинг-Спринг (Австралия). Сильная статистическая корреляция между радиокартами и галактиками показывает, что телескоп MeerKAT способен обнаруживать крупномасштабные космические структуры.