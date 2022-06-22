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Помощник Эрдогана назвал условия для принятия Швеции в НАТО

Помощник Эрдогана заявил, что Швеция должна убедить Турцию в отказе от финансирования РПК

Фото: Fredrik Persson / Reuters

Для того, чтобы Швеция получила от Турции «зеленый свет» для вступления в НАТО, Стокгольму следует убедить Анкару в отказе от финансирования членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Такое условие в интервью Svenska Dagbladet назвал глава Управления по связям Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун.

Помощник турецкого лидера указал, что усилия шведского правительства в области борьбы с терроризмом не внушают доверия. По мнению турецкой стороны, Стокгольм еще несколько месяцев назад даже не думал признавать наличие сети РПК в стране и проблемы, связанные с ней.

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Алтун подчеркнул, что народ Турции не доверяет словам европейцев, так как обещания ни по членству в Европейском союзе, ни по Кипру, ни по борьбе с нелегальной миграцией и терроризмом со стороны Европы не были выполнены. Помощник Эрдогана еще раз обратил внимание, что Швеция должна отказаться от поддержки РПК и заигрывания с признанной в Турции террористической организацией фетхуллахистов (ФЕТО).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, члены Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны», которые признаны в Турции террористическими группировками, «присутствуют в парламенте Швеции», «проводят демонстрации на улицах Стокгольма» и дают интервью шведским и финским телеканалам.

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Анжелика Бережная
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