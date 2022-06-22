В Белоруссии анонсировали мобилизационные военные учения

Минобороны Белоруссии сообщило о проведении мобилизационных учений в Гомельской области

Министерство обороны Белоруссии анонсировало проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами Гомельской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно. В прошлом году они проходили с военными комиссариатами Могилевской области.

Как сообщают в Минобороны, цель учений — проверить готовность военных комиссариатов выполнять свои задачи. «В ходе проведения учений будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. Во время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия», — говорится в сообщении.

Для создания обстановки, приближенной к реальной, в учениях примут участие подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. Основной особенностью предстоящих учений, отмечают в Минобороны, станет то, что в воинские части не будут поставлять мобилизационные ресурсы, а призванные на учебные сборы военнообязанные будут участвовать в мероприятиях в составе военных комиссариатов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил мощь республики в военном плане и заявил, что она вполне способна противостоять самым крупным странам. По его мнению, в современных условиях победа уже не так сильно зависит от от численности армии.