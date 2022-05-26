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Лукашенко оценил военную мощь Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия способна противостоять крупным странам в военном плане

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил мощь республики в военном плане и заявил, что она вполне способна противостоять самым крупным странам. Об этом он заявил на совещании в Минобороны, передает БЕЛТА.

По его словам, в современных условиях исход военных действий не так сильно зависит от численности армии. «Надо воевать не числом, а умением, как когда-то говорил наш известный полководец. Это приобретает сегодня серьезную актуальность. Это говорит о том, что и такое небольшое по численности государство как Беларусь вполне способно противостоять самым крупным государствам», — заявил президент.

Лукашенко также подчеркнул, что белорусская армия при необходимости готова к боевым действиям. При этом он подчеркнул важность информационного противостояния, которое, по его словам, предшествует «горячей войне».

Ранее президент Белоруссии заявил, что НАТО, проводя масштабные учения в Восточной Европе, по сути, разведывает новый театр военных действий. По его мнению, таким образом альянс осваивает рубежи для последующего удара по России и Белоруссии.

Тем временем в республике делают ставку на Силы специальных операций (ССО) — они станут основным приоритетом в развитии белорусской армии, рассказал министр обороны республики Виктор Хренин.

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Алевтина Запольская
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