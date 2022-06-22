Власти Ростовской области допустили атаку НПЗ дронами украинского производства

Власти Ростовской области допустили атаку Новошахтинского НПЗ дронами производства Украины

Дроны, которые атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов (НПЗ) могли быть произведены на Украине. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева, сообщает ТАСС в среду, 22 июня.

«По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным, украинского производства», — допустили в пресс-службе.

По данным специалистов, один из дронов задел мачту громоотвода и упал на территории предприятия, еще один, возможно, вызвал возгорание теплообменника, сообщили представители властей региона.

Ранее 22 июня губернатор региона сообщил, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на границе с Украиной, загорелся после того, как его атаковали беспилотники. Он уточнил, что на территории предприятия обнаружили обломки аппаратов.