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Власти Ростовской области допустили атаку НПЗ дронами украинского производства

Власти Ростовской области допустили атаку Новошахтинского НПЗ дронами производства Украины

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Дроны, которые атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов (НПЗ) могли быть произведены на Украине. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева, сообщает ТАСС в среду, 22 июня.

«По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным, украинского производства», — допустили в пресс-службе.

По данным специалистов, один из дронов задел мачту громоотвода и упал на территории предприятия, еще один, возможно, вызвал возгорание теплообменника, сообщили представители властей региона.

Ранее 22 июня губернатор региона сообщил, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на границе с Украиной, загорелся после того, как его атаковали беспилотники. Он уточнил, что на территории предприятия обнаружили обломки аппаратов.

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Игорь Дмитров
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