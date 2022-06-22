Пилот раскрыл правила выживания в падающем самолете

Пилот Романов посоветовал пристегиваться и не паниковать, чтобы выжить в падающем самолете

Особенность конструкции самолетов такова, что при чрезвычайной ситуации судно не падает, а планирует, потому шансы на выживание у экипажа и пассажиров падающего борта достаточно высоки, рассказал «Ленте.ру» заслуженный пилот Александр Романов. Он также рекомендовал следовать правилам: пристегиваться, выполнять все команды экипажа и не поддаваться панике.

Пропавший в Якутии самолет Ан-30 найден в 70 километрах от населенного пункта Оленек, все люди на борту живы, трое пострадали. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС. Днем ранее с радаров в Якутии также исчез Ан-2 с тремя россиянами на борту. В назначенное время самолет не приземлился на площадке «Вертикальный». Он следовал по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын.

Правила выживания и особенности конструкций

«Вообще, самолет Ан-2 — самый уникальный в истории человечества, — сказал Романов. — У него есть потрясающая способность выпускать подкрылки при потере скорости, в результате чего самолет не падает, а парашютирует, планирует. На нем практически невозможно разбиться. Ему нужно ставить памятник в истории авиации».

Конструкция остальных самолетов, по его словам, во многом похожа: многие воздушные судна могут планировать с высоты в 1 километр на расстояние 17 километров без двигателей.

«Пилоты тренируют такие посадки, при отказе двигателей они обязаны сесть на пригодный аэродром. Пассажир, в свою очередь, должен выполнять все команды, принимать безопасные позы и вовремя покидать самолет, не поддаваясь панике. Именно паника нередко приводит к трагедиям. И, конечно, очень важно пристегиваться: ремень удерживает вас на месте. В противном случае при резком торможении можно улететь в самое начало салона, по дороге наделав кучу проблем и себе, и другим пассажирам», — заключил пилот.

Напомним, о пропаже самолета Ан-30 с семью людьми на борту стало известно в среду, 22 июня. В МЧС указывали, что экипаж в последний раз выходил на связь в 30 километрах от аэропорта, аварийный маяк не срабатывал.