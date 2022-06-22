Пропавший с радаров в Якутии самолет нашли

В МЧС заявили, что пропавший с радаров в Якутии самолет Ан-30 найден, люди на борту живы

Пропавший в Якутии самолет Ан-30 найден в 70 километрах от населенного пункта Оленек, все люди на борту живы. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС, передает РИА Новости.

В МЧС пояснили, что за помощью к медикам обратились три человека с борта Ан-30. Представитель экстренных служб предположил, что воздушное судно совершило жесткую посадку.

«В ходе поисково-спасательных работ в 70 километрах от населенного пункта Оленек обнаружен самолет Ан-30», — подтвердил он.

О пропаже самолета Ан-30 с семью людьми на борту стало известно в среду, 22 июня. В МЧС указывали, что экипаж в последний раз выходил на связь в 30 километрах от аэропорта, аварийный маяк не срабатывал.

21 июня с радаров в Якутии исчез Ан-2 с тремя россиянами на борту.