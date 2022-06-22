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Президент Украины примет участие в саммите НАТО по видеосвязи

Глава МИД Испании заявил, что Зеленский примет участие в саммите НАТО по видеосвязи

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО по видеосвязи. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает ТАСС.

Как сообщил дипломат, на саммите Североатлантического альянса, который пройдет 28–30 июня в Мадриде, Украине будет посвящена специальная рабочая сессия, к которой Зеленский присоединится удаленно.

15 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины на саммит альянса. Позднее также стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев передал Зеленскому приглашение на саммит «Большой семерки» (G7). К нему украинский лидер также присоединится по видеосвязи.

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Георгий Нестеров
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