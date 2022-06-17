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Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки»

Кабмин ФРГ сообщил, что президент Украины Зеленский примет участие в саммите G7

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабинет министров ФРГ.

По словам представителя правительства Кристиане Хофман, Владимира Зеленского на саммит пригласил канцлер Германии Олаф Шольц. «Он передал приглашение во время визита [в Киев] и было объявлено о согласии [украинской стороны]», — рассказал он.

Саммит лидеров стран G7 пройдет 26-28 июня. Выступление президента Украины запланировано на 27 июня.

Ранее также стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского на саммит альянса, который состоится в конце июня в Мадриде. Президент Украины ответил согласием. Приедет ли Зеленский лично или подключится по видеосвязи, пока неизвестно.

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Алевтина Запольская
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