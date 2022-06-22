У жителей Майами начали выкупать оружие в пользу Украины

Полиция Майами начала выкупать у жителей города оружие для отправки на Украину

Полиция Майами (штат Флорида, США) начала выкупать у жителей города оружие для его отправки на Украину. Об этом пишет The Washington Post.

По сообщению источников в полиции, программа была запущена, чтобы убрать огнестрельное оружие с улиц города и поддержать украинских военных. За пистолеты сотрудники правопорядка предлагают 50 долларов, за ружья — 100 долларов, за автоматы АК-47 или AR-15 — 150 долларов.

Полезность программы оспорили скептики-консерваторы, которые выразили сомнения по поводу того, что собранное полицейскими оружие действительно будет отправлено Украине.

Ранее стало известно, что Великобритании придется несколько лет восполнять запасы оружия из-за их сокращения на фоне поставок вооружений Украине. К этому призвал готовиться начальник британского генштаба Тони Радакин.

По его словам, такое положение вещей вызвано большими объемами поставок оружия Киеву и ограниченностью оружейного производства в Британии.