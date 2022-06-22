Посвященная творчеству Рахманинова и Шаляпина выставка открылась в Тамбове

Выставка «Сергей Рахманинов — Федор Шаляпин: параллели и пересечения» открылась в Тамбове

В Тамбове открылась выставка, посвященная творчеству двух известных деятелей отечественного музыкального искусства — композитору, пианисту и дирижеру Сергею Рахманинову и его современнику, певцу, актеру и режиссеру Федору Шаляпину. Как уточняет ТАСС, открытие выставки «Сергей Рахманинов — Федор Шаляпин: параллели и пересечения» приурочено к 150-летию со дня рождения композитора, которое приходится на 2023 год.

В пресс-службе администрации Тамбовской области сообщили, что посетители выставки смогут ознакомиться с уникальными документами, афишами, фотографиями и портретами, посвященными двум известным деятелям музыкального искусства, а также поэтапно проследить их творческий путь и сопоставить различные факты из биографии.

Указывается, что экспозиция организована на базе Тамбовской областной библиотеке имени А.С. Пушкина. Ознакомиться с выставкой можно будет в течение двух недель.

Ранее стало известно, что во Владивостоке 18 июля откроется выставка «Поход на Восток. Остроги Сибири», подготовленная тремя музеями. «Это рассказ о том, как осваивались земли за "Каменным поясом", от Урала к Тихому океану, как неведанный до XVI века регион постепенно раскрывал свои тайны первопроходцам», — пояснили представители участвующего в проекте музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.